Под Волгоградом на остановке недалеко от поста ГИБДД нашли тело мужчины

СК организовал проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Фролово Волгоградской области обнаружили тело 59-летнего мужчины. Он умер на остановке общественного транспорта вблизи поста ГИБДД, где его и нашел проезжавший мимо водитель. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, по данному факту организована проверка.

Следователи уже выяснили, что умерший недавно вышел из исправительной колонии №25. Он отсидел срок за распространение наркотиков. А когда вышел стал скитаться по улице. Дома у мужчины не было, как и работы. Скорее всего, у него были проблемы со здоровьем.

- Телесных повреждений и признаков криминального характера смерти нет, - добавили в следкоме.