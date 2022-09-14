В Волгограде скончался художник Геннадий Ханов

Геннадий Ханов. Фото: Лидия Ишкова

В Волгограде на 86-м году жизни скончался заслуженный художник России, монументалист, живописец Геннадий Ханов. Он ушел из жизни после продолжительной болезни, сообщила сайту volgograd.kp.ru директор детской художественной школы №1 имени Федорова Лидия Ишкова.

- Когда-то художники такого масштаба, какими были Чаплыгин и Ханов, приносили славу волгоградскому искусству. Это были профессионалы, мастера своего дела, - вспоминает Лидия Ишкова. - Когда монументальное искусство перестало быть востребованным, Ханов стал писать станковые картины. В скромных пейзажных мотивах он умел передать красоту и неповторимость мотива, настроение.

Геннадий Ханов участвовал в создании мозаик ризалитов ТЮЗа, создал панно «Мой город» из шамота и глазурей в гостинице «Южная», мозаичные композиции вестибюля института физкультуры. Много лет своей жизни художник не только творил, но и преподавал. Более 15 лет работал на кафедре рисунка, живописи и скульптуры в горхозе, также преподавал в Волгоградском институте бизнеса.

Напомним, народный художник России Петр Чаплыгин скончался всего за несколько дней до этого. Он ушел из жизни на 83-м году. Прощание с ним состоится сегодня на Центральном (Димитриевском) кладбище.