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Происшествия14 сентября 2022 6:44

Жителя Волгограда задержали за вербовку террориста

Также у него нашли наркотики
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Расследование продолжается.

Расследование продолжается.

Фото: Александр ЖДАНОВ

В Волгограде сотрудники ФСБ вместе с полицейскими задержали 29-летнего мужчину, который вербовал гражданина Узбекистана в запрещенную в России международную террористическую организацию «Исламское государство»*. Также волгоградец оказался наркоторговцем, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении ФСБ по Волгоградской области.

На волгоградца возбудили уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности». Во время обыска у мужчины изъяли специальные весы для фасовки наркотиков, гриппер пакеты и мобильник с координатами мест закладки наркотиков. На точках нашли 14 свертков с веществом растительного происхождения, которое отправили на экспертизу. Расследование продолжается.