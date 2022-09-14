Жителя Волгограда задержали за вербовку террориста

Расследование продолжается. Фото: Александр ЖДАНОВ

В Волгограде сотрудники ФСБ вместе с полицейскими задержали 29-летнего мужчину, который вербовал гражданина Узбекистана в запрещенную в России международную террористическую организацию «Исламское государство»*. Также волгоградец оказался наркоторговцем, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении ФСБ по Волгоградской области.

На волгоградца возбудили уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности». Во время обыска у мужчины изъяли специальные весы для фасовки наркотиков, гриппер пакеты и мобильник с координатами мест закладки наркотиков. На точках нашли 14 свертков с веществом растительного происхождения, которое отправили на экспертизу. Расследование продолжается.