В сентябре стоматологу-хирургу в Волгограде готовы платить от 150 тысяч рублей

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии в регионе Фото: Мария ЛЕНЦ

Сервис SuperJob назвал ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Волгоградской области в сентябре. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru эксперты, стоматологу-хирургу в этом месяце предлагают заработок от 150 тысяч рублей и выше. Для этого соискатель должен иметь высшее образование, опыт работы, сертификаты. Второе место занимает вакансия программиста «1С». Такой специалист может рассчитывать на заработок от 115 тысяч и соцпакет.

От 100 тысяч рублей может заработать акушер-гинеколог. Правда, в частной клинике. Четвёртое место в рейтинге занимает вакансия начальника отдела ПТО. Работодатель предлагает 80-90 тысяч. Замыкает пятерку самых высокооплачиваемых вакансий должность менеджера по логистике. Такому сотруднику готовы платить 70-110 тысяч рублей.