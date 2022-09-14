В августе цены в Волгоградской области снизились почти на 1 процент

В сентябре цены на овощи уже поползли вверх. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградстат подвел итоги динамики потребительских цен на август. И цифры должны волгоградцев радовать. По сравнению с июлем они снизились на 0,9 процентов. НЕ густо. К тому же, основной «вклад» в такое падение внесли овощи. Август традиционно месяц сбора и реализации урожая, поэтому морковка, картошка, помидоры, лук и прочая кладезь витаминов стали дешевле на 18,7 процента. Фрукты и цитрусовые на - 15,1. Упали цены на крупу и бобовые – на 4,8 процента, муку – на 3,5 процента (и это при рекордном в этом году урожае пшеницы), яйца - на 4,2 процента, колбасу - на 1,7, на молоко и его производные на 1,3.

Скорее всего, данные по сентябрю будут уже не в плюс нашим кошелькам, а в минус. Уже сейчас овощи значительно выросли в цене, как и фрукты.