Съемочную группу «Мужское и женское» увезли в полицию из мэрии Волгограда

Съемочная группа хотела попасть в кабинет мэра. Фото: Семен ШПАК

Скандалом и задержанием закончилось посещение съемочной группой «Первого канала» администрации Волгограда 12 сентября 2022 года. Оператора и корреспондента ток-шоу из здания мэрии на Володарского, 5 пришлось увозить в полицию в патрульной машине. О том, что посетители являются сотрудниками скандальной телепередачи «Мужское и женское», известно только с их слов – так они представились охранникам здания.

Как рассказал «КП» собственный источник в мэрии, журналисты не показали служебных удостоверений, на прием не записывались, при этом пытались прорваться через пропускной пункт за комментариями к главе города. Охрана отказалась пускать посторонних в здание, после чего посетители стали вести себя неадекватно и устраивать провокации, снимая происходящее на видео. В конце концов, приехала полиция, чтобы забрать журналистов в отделение для выяснения личностей.