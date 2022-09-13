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Звезды13 сентября 2022 15:54

Съемочную группу «Мужское и женское» увезли в полицию из мэрии Волгограда

Оператор и корреспондент «Первого канала» пытались пройти к мэру без удостоверений
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Съемочная группа хотела попасть в кабинет мэра.

Съемочная группа хотела попасть в кабинет мэра.

Фото: Семен ШПАК

Скандалом и задержанием закончилось посещение съемочной группой «Первого канала» администрации Волгограда 12 сентября 2022 года. Оператора и корреспондента ток-шоу из здания мэрии на Володарского, 5 пришлось увозить в полицию в патрульной машине. О том, что посетители являются сотрудниками скандальной телепередачи «Мужское и женское», известно только с их слов – так они представились охранникам здания.

Как рассказал «КП» собственный источник в мэрии, журналисты не показали служебных удостоверений, на прием не записывались, при этом пытались прорваться через пропускной пункт за комментариями к главе города. Охрана отказалась пускать посторонних в здание, после чего посетители стали вести себя неадекватно и устраивать провокации, снимая происходящее на видео. В конце концов, приехала полиция, чтобы забрать журналистов в отделение для выяснения личностей.