Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 13:59

МЧС предупредило о шторме, граде и ливнях в Волгоградской области 14 сентября

Непогода будет бушевать в регионе до конца дня 14 сентября 2022 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Шторм задержится еще на сутки.

Шторм задержится еще на сутки.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Волгоградская область второй день во власти непогоды. МЧС региона выпустило очередное штормовое предупреждение. По данным Волгоградского ЦГМС, ливни. грозы, град и штормовой ветер задержатся в отдельных районах региона до конца суток 13 сентября все сутки 14 сентября 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главном управлении МЧС по Волгоградской области.

Во время грозы порывы ветра в Волгограде и области будут достигать, согласно прогнозу синоптиков, скорости 20-22 метров в секунду. Поэтому спасатели советуют не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими хлипкими конструкциями. Пешеходам также стоит соблюдать меры безопасности во время непогоды, не приближаться к оборванным проводам. Владельцам катеров и лодок не рекомендуют выходить на воду.

В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону «101».