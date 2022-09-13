МЧС предупредило о шторме, граде и ливнях в Волгоградской области 14 сентября

Шторм задержится еще на сутки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Волгоградская область второй день во власти непогоды. МЧС региона выпустило очередное штормовое предупреждение. По данным Волгоградского ЦГМС, ливни. грозы, град и штормовой ветер задержатся в отдельных районах региона до конца суток 13 сентября все сутки 14 сентября 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главном управлении МЧС по Волгоградской области.

Во время грозы порывы ветра в Волгограде и области будут достигать, согласно прогнозу синоптиков, скорости 20-22 метров в секунду. Поэтому спасатели советуют не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими хлипкими конструкциями. Пешеходам также стоит соблюдать меры безопасности во время непогоды, не приближаться к оборванным проводам. Владельцам катеров и лодок не рекомендуют выходить на воду.

В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону «101».