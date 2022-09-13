Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика13 сентября 2022 13:29

Дмитрий Медведев обсудил с волгоградским губернатором подготовку к 80-летию Сталинградской Победы

Рабочая встреча прошла по видеоконференцсвязи
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба АВО.

Фото: пресс-служба АВО.

Сегодня, 13 сентября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу в формате видеоконференции с председателем Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, главной темой обсуждения стала подготовка к празднованию 80-летния Сталинградской Победы. Обсудили план мероприятий, которые состоятся в Волгограде и области.

- В числе мероприятий — акции, направленные на заботу о фронтовиках, ветеранах, защиту исторической памяти и сбережение исторической правды, проекты обновления и модернизации инфраструктуры. Часть из них уже реализована, - отметили в администрации.

Напомним, 17 июля Дмитрий Медведев побывал в городе-герое и открыл мемориальный комплекс БК-31.