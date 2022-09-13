Под Волгоградом простятся с погибшим на Украине сержантом Алексеем Цыбиным

Фото: Администрация Урюпинского района.

В среду, 14 сентября, в Урюпинске Волгоградской области проводят в последний путь гвардии сержанта Алексея Цыбина, отдавшего свою жизнь в ходе СВО на Украине. Печальное известие родным военнослужащего сообщили 8 сентября. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе районной администрации, военный погиб при выполнении опасной боевой задачи по защите мирного населения от националистов.

- Алексей Цыбин родился и вырос в Урюпинске. В 2014 году он заключил контракт, поступив в 56-ю гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду ВДВ. Он был командиром боевой машины парашютно-десантного батальона, - прокомментировали в администрации Урюпинского района.

Сержант отправился в зону СВО в феврале и все эти месяцы служил Родине. У Алексея остались супруга и три ребенка. Прощание начнется в 12.00 в сквере Павших борцов. Воинские почести отдадут рота почетного караула и военный оркестр.

Наша редакция приносит соболезнования семье погибшего военнослужащего.