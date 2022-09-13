В Волгограде добровольца Александра Фридриха наградили за отвагу в спецоперации

Награду герою СВО вручил военком региона. Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва».

В Волгограде 13 сентября 2022 года наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени приехавшего из Донбасса добровольца Александра Фридриха – подполковника запаса, который отправился на Украину рядовым. Церемония награждения прошла в триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва», сообщили сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике.

Указом президента подполковника наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные во время специальной военной операции. 50-летний инженер-связист Александр Фридрих отдал армии большую часть своей жизни. Вышел на пенсию, но гражданский долг позвал его в Донбасс. Награду герою СВО вручил военком Волгоградской области полковник Андрей Летунов.