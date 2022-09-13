В Волгограде детский омбудсмен Евгений Ковшиков уходит из квалификационной коллегии судей

Евгений Ковшиков стал Уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области этим летом. Фото: Облдума

15 сентября состоится заседание Волгоградской областной Думы. Среди прочих вопросов народным избранникам предстоит одобрить заявление о сложении полномочий. Евгений Ковшиков, которого этим летом утвердили в должности уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области, попросил освободить его от обязанностей члена квалификационной коллегии судей. В пояснительной записке к проекту постановления отмечено, что никаких препятствий для того, чтобы удовлетворить ходатайство Евгений Ковшикова, нет.

Квалификационная коллегия судей состоит не только из представителей судебного сообщества, но еще из семи «гражданских», среди которых и был детский омбудсмен. Видимо, Евгений Ковшиков решил, что общественная нагрузка ему сейчас не нужна и работы хватает в качестве защитника детей.