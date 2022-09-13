Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 12:14

В Волгограде детский омбудсмен Евгений Ковшиков уходит из квалификационной коллегии судей

Он написал заявление о сложении полномочий
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Евгений Ковшиков стал Уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области этим летом. Фото: Облдума

Евгений Ковшиков стал Уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области этим летом. Фото: Облдума

15 сентября состоится заседание Волгоградской областной Думы. Среди прочих вопросов народным избранникам предстоит одобрить заявление о сложении полномочий. Евгений Ковшиков, которого этим летом утвердили в должности уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области, попросил освободить его от обязанностей члена квалификационной коллегии судей. В пояснительной записке к проекту постановления отмечено, что никаких препятствий для того, чтобы удовлетворить ходатайство Евгений Ковшикова, нет.

Квалификационная коллегия судей состоит не только из представителей судебного сообщества, но еще из семи «гражданских», среди которых и был детский омбудсмен. Видимо, Евгений Ковшиков решил, что общественная нагрузка ему сейчас не нужна и работы хватает в качестве защитника детей.