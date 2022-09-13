Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика13 сентября 2022 11:55

Администрация Волгограда отдаст городской электротранспорт частнику

Городские власти готовятся подписать концессионное соглашение
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Имущество "Метроэлектротранса" хотят передать частнику.

Имущество "Метроэлектротранса" хотят передать частнику.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

15 сентября городские депутаты соберутся на очередное заседание Волгоградской городской Думы. В повестке – выступление заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергея Комлева. За 10 минут (именно столько отвели на обсуждение этого вопроса) чиновники и депутаты решат судьбу муниципальной собственности. Чиновники расскажут о своем предложении передать муниципальный электротранспорт общего пользования в концессию.

Пока детали соглашения не называют, депутаты и чиновники обещают рассказать жителям обо всем подробно в ближайшие день-два. Напомним, в 2018 году такая же участь постигла объекты наружного освещения города, которые из муниципальной собственности передали ООО "Светосервис-Волгоград" до 2032 года.