Администрация Волгограда отдаст городской электротранспорт частнику

Имущество "Метроэлектротранса" хотят передать частнику. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

15 сентября городские депутаты соберутся на очередное заседание Волгоградской городской Думы. В повестке – выступление заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергея Комлева. За 10 минут (именно столько отвели на обсуждение этого вопроса) чиновники и депутаты решат судьбу муниципальной собственности. Чиновники расскажут о своем предложении передать муниципальный электротранспорт общего пользования в концессию.

Пока детали соглашения не называют, депутаты и чиновники обещают рассказать жителям обо всем подробно в ближайшие день-два. Напомним, в 2018 году такая же участь постигла объекты наружного освещения города, которые из муниципальной собственности передали ООО "Светосервис-Волгоград" до 2032 года.