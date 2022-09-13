В Волгограде будут судить тренера, допустившего падение ребенка с пятиметровой высоты

Мальчик поправился благодаря профессионализму врачей и поддержке семьи.

В Волгограде под суд идет 35-летний тренер по спортивному туризму. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности на своем рабочем месте.

Все произошло 30 марта 2022 года. Шло занятие по спортивному туризму в ДЮЦе. 13-летнему мальчишке дали задание пройти дистанцию «Пешеходная» на скалодроме. Школьник надел необходимое оборудование и вышел на трассу. Следователи выяснили: когда мальчик был наверху, он должен был перестегнуть страховку на веревку для спуска. Но школьник не закрыл карабин, поэтому вместо того, чтобы безопасно спуститься, спортсмен упал вниз. Тренер наблюдал за подъемом и спуском, но не проконтролировал данный процесс и не убедился в безопасности спуска перед тем, как ребенок его начал.

Ребенок сорвался с пятиметровой высоты на пол тренировочного зала. В итоге получил многочисленные травмы. На «скорой» его отвезли в больницу №7, где он несколько месяцев находился на лечении. У него было два перелома в грудном отделе позвоночника, три перелома в поясничном отделе позвоночника, перелом стопы, также диагностировали у юного спортсмена сотрясение головного мозга.

Со спортом мальчику после выздоровления пришлось расстаться, хотя это далось ребенку не просто.

- Сейчас уголовное дело направлено на подпись к прокурору, а затем поступит в Центральный районный суд для рассмотрения, - рассказал сайту volgograd.kp.ru руководитель СО по Центральному району СУ СК по Волгоградской области Владимир Суров.

Тренеру грозит до 4 лет лишения свободы.