В Волгограде суд оштрафовал футбольного болельщика на 3 тысячи за брошенную на поле бутылку

Один из болельщиков переборщил с эмоциями. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Спустя месяц суд в Волгограде принял решение, как наказать футбольного болельщика из Волжского за хулиганство во время футбольного матча «Ротора». Игра проходила 14 августа на «Волгоград Арене». Наш клуб принимал "Биолог" из Новокубанска. Несмотря на то, что команда выигрывала, что-то заставило 31-летнего Михаила Алещенко схватить пластиковую бутылку от колы и зашвырнуть ее в сторону поля. К счастью, она ни в кого не попала, но нарушение правил поведения зрителей не осталось незамеченным работниками стадиона. На молодого человека составили протокол, а позже вызвали в суд.

Отрицать он ничего не стал. Признался в суде, что бутылку действительно кидал. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе судов Волгоградской области, за административное нарушение фаната наказали штрафом в 3 тысячи рублей. У мужчины еще есть время обжаловать решение.