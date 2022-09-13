В Волгограде пенсионерка перевела 200 тысяч рублей мошенникам с подсказки лжеполицейского

Женщина отдала все свои сбережения мошенникам. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

200 тысяч лишилась 65-летняя жительница Ворошиловского района и-за своей доверчивости. Ей на телефон позвонила женщина и представилась сотрудницей полиции. Она в красках расписала, что с ее счета пытаются похитить деньги. В полиции об этом узнали, поэтому просят обезопасить свои сбережения и перевести их на специальный счет. Так волгоградка и сделала. В салоне сотовой связи она перечислила свои сбережения по указанным реквизитам. После этого полицейская перестала выходить на связь. Тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в дежурную часть с заявлением.

Кстати, о подобных мошенничествах она слышала и была уверена, что никогда на них не попадется.

Сейчас сотрудники УМВД по городу Волгограду расследуют уголовное дело.