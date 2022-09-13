Двухтысячным посетителем экопункта «Вторматик» стал юный кадет из Волгограда

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» поздравил двухтысячного посетителя «Вторматик» - экопункта, где за вознаграждение принимается вторичное сырье. В день открытия экопункта в апреле текущего года была заложена символическая капсула – бутылка с запиской будущему двухтысячному посетителю. Им оказался юный кадет из средней школы 111 Советского района г. Волгограда Игорь Вдовин. Накануне он принес сдать в экопункт регоператора 4,5 кг пластиковых бутылок, а сегодня команда «Вторматика» пригласила его еще раз в гости на свою площадку для поздравления и вручения подарков.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Игорь рассказал, что знает про «Вторматик» из соцсетей, где узнал, что из вторичного сырья можно приносить. У парня есть младшая сестра, с которой они вместе решили попробовать сортировать дома отходы и сдавать «полезные» на переработку. И первое посещение стало праздничным. Начальник отдела по приему вторсырья Василий Корочин поздравил Игоря и вручил ему в подарок брендированную одежду, сувенирную продукцию с символикой проекта «Вторматик», а также энциклопедию «Только факты».

«С момента открытия нашего экопункта прошло немногим более четырех месяцев. За это время его посетителями были разные люди – некоторые приходят один раз, некоторые стали постоянными гостями и мы знаем их в лицо и по именам. Но я считаю символичным, что нашим счастливым двухтысячником стал молодой человек. Ведь именно на подрастающее поколение мы возлагаем большие надежды, связанные с осознанным потреблением и стремлением к максимально экологичному образом жизни. Спасибо Игорю за стремление к сохранению окружающей среды и активное участие в деле раздельного сбора отходов!», - отметил Василий Корочин.