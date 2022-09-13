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Происшествия13 сентября 2022 8:19

В Волгограде экстремисту дали полтора года колонии за призывы против власти

Приговор вступил в законную силу
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Решение суда вступило в законную силу.

Решение суда вступило в законную силу.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Волжский городской суд вынес приговор в отношении 47-летнего волгоградца. Мужчину обвиняли в распространении через интернет материалов экстремистского характера.

Как выяснили сотрудники УФСБ по Волгоградской области, мужчина в популярных соцсетях несколько раз размещал призывы к насилию в отношении властей РФ.

Суд вынес приговор – 1 год шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также ему нельзя заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в течение 2 лет. Приговор уже вступил в законную силу.