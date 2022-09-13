В здании ЦУМа в Волгограде открылась выставка греческого фотохудожника «Наш Афон»

Волгоградцев зовут погрузиться в удивительный мир жизни Святой Горы Афон. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Пока в здании бывшего Центрального универмага в Волгограде идет капитальная реконструкция – его готовят под выставочный центр, в некоторых помещениях музей ИЗО уже проводит выставки. Четвертая по счету открылась в стенах ЦУМа 12 сентября. Фотовыставку греческого фотографа Костаса Асимиса приурочили ко Дню памяти Святого Александра Невского.

До 12 октября волгоградцы смогут увидеть более 300 фотографий о жизни современного Афона и исторические кадры об атмосфере жизни в монастыре в последние десятилетия Российской империи. Как рассказали «КП» в музее ИЗО имени Машкова, центральную часть экспозиции составляют портреты афонских старцев, монахов, послушников. Чтобы посмотреть выставку, нужно предварительно записать по телефону (8442) 23-81-76.

Выставка открылась в здании бывшего ЦУМа. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сам фотохудожник уже более 30 лет фотографирует Святую гору Афон, это главная тема его творчества. Он же занимался реставрацией старинного фотоархива Свято-Пантелеймонова монастыря.