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Происшествия13 сентября 2022 7:48

На юге Волгограда водитель «Тойоты» погиб после столкновения с грузовиком

Автомобилист не справился с управлением
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Проводится проверка.

Проводится проверка.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В аварии на юге Волгограда погиб 47-летний водитель «Тойоты». ДТП произошло 12 сентября в 18.30 в Красноармейском районе на магистрали Р-22 «Каспий». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина за рулем иномарки ехал со стороны поселка Чапурники в сторону поселка Червленое.

- На 19-ом километре автодороги «Волгоград - Сальск» не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Скания», - уточнили в региональном Главке МВД.

Удар был такой сильный, что водитель иномарки получил смертельные травмы. Его не успели госпитализировать с места ДТП. Прибывшие медики констатировали смерть. Проводится проверка.