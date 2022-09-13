На юге Волгограда водитель «Тойоты» погиб после столкновения с грузовиком

Проводится проверка. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В аварии на юге Волгограда погиб 47-летний водитель «Тойоты». ДТП произошло 12 сентября в 18.30 в Красноармейском районе на магистрали Р-22 «Каспий». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина за рулем иномарки ехал со стороны поселка Чапурники в сторону поселка Червленое.

- На 19-ом километре автодороги «Волгоград - Сальск» не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Скания», - уточнили в региональном Главке МВД.

Удар был такой сильный, что водитель иномарки получил смертельные травмы. Его не успели госпитализировать с места ДТП. Прибывшие медики констатировали смерть. Проводится проверка.