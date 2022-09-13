В Волгограде планируют ограничить этажность высоток до 24 этажей

В Волгограде запретят строить дома выше 24 этажей. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На сайте городской Думы появился проект решения о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Волгограда. Проработать документ решили после протеста прокуратуры на старые правила.

Что меняется. Во-первых, максимальная высотная застройка ограничится 24 этажами. Так что если вы мечтали жить на 30 этаже – вам не в Волгоград. Также снижается максимальный процент застройки при малоэтажном строительстве с 60 до 40, а при возведении домов с высотой от 5 до 8 этажей с 50 процентов до 40. Это значит, что будет больше места для прогулок, и дома не будут стоять непроходимым «лесом».

Изменения застройщики вряд ли будут рады. Но законы нужно соблюдать.

Теперь городским депутатам предстоит проголосовать по нему в ближайшее время.