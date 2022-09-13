В Гордуму Волгограда собираются пустить иногородних депутатов

На месте депутат Гордумы Волгограда может оказаться и москвич и житель Вологды. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На сайте Гордумы Волгограда проявился проект решения о внесении изменений в статус народного депутата. Документ за подписью главы города Владимира Марченко и председателя Гордумы Владлена Колесникова появился 12 сентября. Если раньше депутатом мог быть только житель Волгограда, то теперь инициаторы проекта предлагают исключить этот пункт из требований к народным избранникам. Так что избираться в Думу сможет и житель Хабаровска и москвич. При условии, что остальные парламентарии согласятся с подобными изменениями. Вдруг испугаются конкуренции.

Документ предстоит рассмотреть на ближайшем заседании законодательного органа.