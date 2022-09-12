МЧС предупреждает о граде и сильных ливнях ночью и днем 13 сентября

Шквалистый ветер обещают весь день 13 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградскую область пришла непогода. Вместе с дождями обещают и сильный ветер. МЧС по Волгоградской области дает предупреждение. С полуночи до 2 часов ночи местами по области будет град, ливень, шквалистый ветер до 22 метров в секунду. Причем стихия не успокоится вместе с рассветом. Похожие условия обещают весь день 13 сентября. Так что стоит подготовиться заранее: взять с собой зонтик и утеплиться. Хотя столбик термометра и поднимется до +18, но в сочетании с дождем и ветром будет ощущаться гораздо ниже по Цельсию.

Также следует позаботиться о своей машине: не оставлять ее возле деревьев, которые могут упасть и повредить ваше имущество, не парковать возле шатких рекламных конструкций. Также стоит отложить прогулку по Волге. Это просто опасно.

МЧС по Волгоградской области просит не трогать провода, если вы увидели обрыв. Лучше сообщить об этом по единому номеру 112 или 101.