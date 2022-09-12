В Волгограде троих коммунальщиков осудили за аферы с теплосчетчиками

Несколько лет инженеры проведут в колонии. Фото: Семен ШПАК

В Волгограде суд вынес приговор троим теперь уже бывшим сотрудникам коммунального предприятия, которых признали виновными в коммерческом подкупе за аферы с показаниями теплосчетчиков. Незаконно заработав 1,75 миллиона рублей, инженеры получили на троих более 14 лет колонии общего режима, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

- Виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев, 5 лет 6 месяцев, а также 6 лет 2 месяца с отбыванием в колонии общего режима, - рассказали в ведомстве.

Как установили следствие и суд, инженеры-коммунальщики несколько лет получали от коммерсантов вознаграждение за то, что пропускали заниженные показатели приборов учета. Проверки счетчиков они также не вели. Маржа за несколько лет такой работы составила 1,75 миллиона рублей.