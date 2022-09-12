В Волгограде следователь СКР идет под суд за взятки

Следователь брал крупные суммы. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Дзержинский районный суд Волгограда 19 сентября 2022 года приступит к рассмотрению уголовного дело бывшего следователя по особо важным делам СУ СК России по Волгоградской области Дмитрия Николаева и его посредника Руслана Тришина. Экс-следователя обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. За четыре эпизода бездействия служитель закона получил 21 миллион рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

По версии следствия, Дмитрий Николаев в 2018 году через своего посредника Руслана Тришина получил взятки от двух обвиняемых по уголовному делу, которое он вел. За это обещал спустить «дело».