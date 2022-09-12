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Происшествия12 сентября 2022 13:51

Волгоградский облсуд не смягчил приговор москвичу, убившему тестя

Виктор Дроздов отсидит 10,5 лет в тюрьме
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Приговор вступил в силу.

Приговор вступил в силу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня Волгоградский облсуд не смягчил приговор 51-летнему жителю Москвы Виктору Дроздову, который убил тестя. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Напомним, сентябре 2019 года мужчина приехал в гости к родственникам супруги. За общим столом случился конфликт. В итоге житель столицы до смерти забил отца жены.

- Вину в инкриминированном деянии Дозоров не признал, выдвинув версию о том, что тесть упал самостоятельно, - рассказали в прокуратуре.

Суд присяжных посчитал, что Дроздов виновен. Ему дали 10,5 лет колонии строгого режима. Мужчина решил оспорить суровый приговор. Но не вышло.

- Облсуд разделил позицию прокуратуры и суда первой инстанции, оставив его без изменения. Приговор вступил в законную силу, - добавили в прокуратуре.