Волгоградский облсуд не смягчил приговор москвичу, убившему тестя

Приговор вступил в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня Волгоградский облсуд не смягчил приговор 51-летнему жителю Москвы Виктору Дроздову, который убил тестя. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Напомним, сентябре 2019 года мужчина приехал в гости к родственникам супруги. За общим столом случился конфликт. В итоге житель столицы до смерти забил отца жены.

- Вину в инкриминированном деянии Дозоров не признал, выдвинув версию о том, что тесть упал самостоятельно, - рассказали в прокуратуре.

Суд присяжных посчитал, что Дроздов виновен. Ему дали 10,5 лет колонии строгого режима. Мужчина решил оспорить суровый приговор. Но не вышло.

- Облсуд разделил позицию прокуратуры и суда первой инстанции, оставив его без изменения. Приговор вступил в законную силу, - добавили в прокуратуре.