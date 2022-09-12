Двух бывших депутатов волгоградской Облдумы собираются наградить почетным знаком и денежной премией

Татьяна Цыбизова была депутатом Облдумы три созыва. Фото: volgograd.er.ru

На сайте Волгоградской областной Думы появился проект документа о награждении двух бывших областных депутатов Михаила Сукиасяна и Татьяну Цыбизову почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма». Он получил одобрение у комитета по госстроительству. Теперь осталось заручиться поддержкой депутатов на очередном заседании.

- Компетентность, многолетний опыт, высокий профессионализм и обширные знания позволили им активно участвовать в формировании и совершенствовании законодательной базы региона в интересах населения Волгоградской области, сказано в пояснительной записке.

Татьяна Цыбизова была областным депутатом три созыва, Михаил Сукиасян – один.

Кстати, знак, утвержденный в регионе с 2012 года, - это не только почет и уважение, но и единоразовая денежная премия.

Среди награжденных были Николай Максюта, Алевтина Апарина, Олег Болотин, Олег Иншаков, Владимир Струк, Ефим Шустерман.