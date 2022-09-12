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Общество12 сентября 2022 13:24

Под Волгоградом нашли водителя грузовика, который сбрасывал мусор на пустыре

На мужчину составили протокол
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мусорщика задержали на дороге.

Мусорщика задержали на дороге.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волжском водитель грузовика систематически сбрасывал мусор на пустыре в промзоне. По этому факту в полицию обратился сотрудник облкомприроды. Водителя, который игнорировал мусорные полигоны и превращал в них улицы города, вскоре нашли, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД России по Волгоградской области.

- Инспекторы ГИБДД разыскали и установили личность водителя. Им оказался 44-летний житель Волжского, - рассказали в ведомстве.

На водителя грузовика составили протокол, материалы дела отправили в региональный комитет природных ресурсов и экологии. Мужчине грозит штраф.