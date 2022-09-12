Крымчанину дали 12 лет тюрьмы за жестокое убийство прохожего в Волгограде

Суд вынес приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский районный суд Волгограда приговорил 32-летнего крымчанина к 12 годам колонии строгого режима за жестокое убийство прохожего. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, преступление произошло 8 июня прошлого года на проспекте Университетском. Убийца накануне вышел из тюрьмы и в честь этого изрядно напился. Проходя мимо 64-летнего волгоградца, рецидивист затеял спор, перешедший в избиение. Он нанес не менее 27 ударов ногами и руками. От полученных травм пенсионер умер на месте. Надеясь имитировать смерть в результате ДТП, мужчина перетащил тело на дорогу. Но ничего не вышло. Полицейские задержали его практически на месте преступления. Отметим, что вину свою, несмотря на очевидные факты и доказательства, преступник не признал.

- Приговор в законную силу не вступил, поскольку обжалован осужденным в апелляционном порядке, - добавили в прокуратуре.