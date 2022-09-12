В Волгограде монтируют новый компьютерный томограф в больнице №15

Новый аппарат практически универсален. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больнице скорой помощи №15 на юге Волгограда вскоре начнет работать новый 64-срезовый компьютерный томограф. Сейчас в клинике завершают монтаж и установку современного оборудования российской сборки, в отделениях идет капитальный ремонт, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Новый компьютерный томограф для больницы «Каустик» закупили в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Он позволяет проводить исследования всех систем организма. Оборудование практически универсальное - медики смогут применять его при обследовании, как детей, так и взрослых весом до 200 килограммов. Плюс к этому аппарат позволяет проводить нативные исследования и делать контрастное усиление при диагностике онкозаболеваний у пациентов.

До этого в стационаре полностью обновили поликлинику, открыли ЦАОП. Кроме того, в прошлом году в больнице установили кислородный газификатор, так что больше не нужно завозить кислород для пациентов в баллонах. В этом году больница получила десять единиц реабилитационного оборудования для пациентов первичного сосудистого отделения.

Сейчас на втором этаже больницы идет ремонт, завершить его должны до конца года. В обновленных помещениях разместятся операционный и реанимационные блоки. На очереди — капремонт и дооснащение основного семиэтажного корпуса больницы, а также строительство отдельной подстанции «скорой» и новой дороги. Благоустроят и прилегающую к стационару территорию.