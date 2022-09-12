Под Камышином скоропостижно умер известный волгоградский фермер Иван Фрибус

Иван Фрибус всю жизнь занимался сельских хозяйством. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Терновском сельском поселении Камышинского района в ближайшие дни простятся с местным фермером Иваном Фрибусом. Мужчина скоропостижно скончался в своем доме 11 сентября. Это стало большим горем и неожиданностью для его родных и друзей, ведь аграрий на здоровье не жаловался.

Йоханесс Фрибус родился и вырос в Камышинском районе. Немец по происхождению мужчина был чистокровным русским в душе. Поэтому и просил называть его Иваном. Занялся сельским хозяйством еще молодым. Умел и любил выращивать зерновые, занимался картофелем, подсолнечником, бахчевыми. В самые тяжелые времена уезжал к родственникам в Германию, но быстро вернулся. Решил, что родная Терновка ему ближе.

Работал много. Во время горячей поры не знал отдыха. Видимо, поэтому сердце и не выдержало.

- Жаль, что уходят такие люди. Скорбим вместе с родными Ивана Ивановича. Пусть земля ему будет пухом, - соболезнует семье агрария администрация Камышинского района.