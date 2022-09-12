Росприроднадзор изучает сток канализации в Вишневую балку в Волгограде

Специалисты лаборатории взяли на анализ стоки и почву. Фото: Росприроднадзор

Заявление в Росприроднадзор по Астраханской и Волгоградской областям пришло от общественной организации «Народный фронт». Активисты сообщили, что канализационные стоки стекают с улицы Менделеева прямо в Вишневую балку, тем самым загрязняя природу. Специалисты выехали на место и увидели, что возле дома №184 прорвало канализационный коллектор. Все его содержимое уходило по природному рельефу в балку. Вокруг стоял отвратительный запах.

Сотрудники специальной лаборатории взяли анализ сточной воды и почвы. Им предстоит определить, есть ли в образцах опасные концентрации загрязняющих веществ. Также выяснят, кто ответственен за аварию и за ее неустранение. Виновных ждет штраф.