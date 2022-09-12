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Общество12 сентября 2022 11:38

В Волгограде чистят от ржавчины корпус парохода «Гаситель»

После очистки пароход-памятник покрасят
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Гаситель частично уже огрунтовали. Фото: мэрия

Гаситель частично уже огрунтовали. Фото: мэрия

В Ворошиловском районе Волгограда подрядчик приступил к восстановлению корпуса парохода-памятника. В ходе реставрации пожарный пароход «Гаситель» сначала очистят при помощи пескоструйных машин, затем покроют грунтовкой и покрасят, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

На сегодня от краски и ржавчины очистили около 500 квадратных метров поверхности корпуса судна, приступили к грунтовке. Кроме того, строители обновят облицовку стелы и приведут в порядок чашу бассейна, в котором стоит пароход. Сейчас идет монтаж нового армопояса.