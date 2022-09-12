В Волгограде чистят от ржавчины корпус парохода «Гаситель»

Гаситель частично уже огрунтовали. Фото: мэрия

В Ворошиловском районе Волгограда подрядчик приступил к восстановлению корпуса парохода-памятника. В ходе реставрации пожарный пароход «Гаситель» сначала очистят при помощи пескоструйных машин, затем покроют грунтовкой и покрасят, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

На сегодня от краски и ржавчины очистили около 500 квадратных метров поверхности корпуса судна, приступили к грунтовке. Кроме того, строители обновят облицовку стелы и приведут в порядок чашу бассейна, в котором стоит пароход. Сейчас идет монтаж нового армопояса.