Под Волгоградом пастух похитил и продал 24 ягненка

Полиция задержала мужчину. Фото: Александр ПАНОВ

На 56-летнго жителя Палласовского района могут возбудить уголовное дело за похищение и реализацию сельскохозяйственных животных. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, старший чабан кооператива продал 24 ягненка. Мужчину задержали после того, как владелец заметил сокращение поголовья.

Пастух признался, что 26 августа он нашел покупателей, которые заплатили за мелкий рогатый скот 120 тысяч рублей. Затем чабан поспешно уволился с работы. Проданных ягнят вернули владельцу.

- Подозреваемый вину свою в содеянном признал. Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы, - уточнили в Главке.