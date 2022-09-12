На юге Волгограда будут судить владельца казино в жилом доме

Мужчина организовал игровой бизнес под прикрытием кафе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Кировский районный суд передают дело в отношении 34-летнего жителя Волгограда. Мужчина попал на скамью подсудимых за организацию азартных игр.

Волгоградец решил заработать на пагубной привычке играть. Для этого она установил игровые автоматы в нежилом помещении одного из домов по улице Одоевского в Кировском районе. На вывеске написал «кафе» и стал собирать деньги с тех, кто решил испытать удачу. Заведение просуществовало два месяца. Потом на него пожаловались те, кто узнал, что за место появилось в их доме. СКР совместно с МВД закрыли незаконный бизнес.

- Сейчас обвиняемый и его адвокат ознакомились с материалами дела, расследование завершили. В ближайшее время дело будут рассматривать в суде, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СК по Волгоградской области.