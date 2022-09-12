Под Волгоградом похоронили погибшего на Украине военнослужащего

Фото: администрация Камышинского района.

Сегодня, 12 сентября, в Камышинском районе в последний путь проводили 28-летнего военнослужащего Ивана Богатырева. Участник специальной военной операции на Украине погиб в ходе боев с националистами. Проститься с героем пришли все жители села Умет.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации района, Иван родился и вырос в небольшом поселке. Там же учился. Он был добрым и отзывчивым человеком. Его родная сестра тоже служит в ВС РФ.

- После школы отучился в 15-м камышинском лицее, потом пошёл в армию и остался служить по контракту. Своей семьёй обзавестись не успел, ему было всего 28 лет, - рассказала директор Умётовской школы Елена Чивардина.