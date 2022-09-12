За сутки в Волгоградской области выявили 787 случаев COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С приходом осени резко увеличилось число заболевших новой коронавирусной инфекцией. По последним данным, 12 сентября COVID-19 выявили у 787 жителей. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в оперативном штабе региона. За минувший месяц количество зараженных увеличилось в пять раз.

В минувшие сутки в больницы госпитализировали 71 пациента. Остальные лечатся амбулаторно. Новая мутация подвида штамма «омикрон» переносится гораздо легче, поэтому статистика выздоровевших сглаживает общую картину. В воскресенье полностью вылечились 856 волгоградцев.

В сентябре лишь один пациент погиб от осложнений, вызванных ковидом. О летальном случае сообщалось неделю назад.