Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2022 9:36

На набережной Волгограда напротив речпорта озеленили склон

На участке высадили сотни кустарников и уложили рулонный газон
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии.

Участок набережной в районе речпорта в центре Волгограда стал зеленее. На днях рабочие высадили последние кустарники и уложили рулонный газон. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, между поймой реки Царицы и речпортом появились около шести сотен черемух и кизильников.

Напомним, благоустройство этого участка из-за сложного рельефа решили разделить на два этапа. До конца года подрядчик приведет в порядок территорию площадью 10 тысяч квадратов. Вместо стихийной парковки появилось обустроенное пространство для 50 машиномест. Для пешеходов там же сделают тротуар. Преобразилась пешеходная эстакада. Рабочие обработали гранитные ступени, заменили поручни.

В будущем здесь появится зона для семейного отдыха и прогулок.