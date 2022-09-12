Волгоградка лишилась сбережений при покупке шкафа через интернет

Женщина лишилась всех денег на карте. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мошенники давно уже освоили сайты, через которые люди покупают товары. Жертвой подобных аферистов стала 44-летняя волгоградка. Жительнице Ворошиловского района понравился шкаф-купе на сайте бесплатных объявлений. Она написала по указанному номеру, в ответ ей пришла ссылка с инструкцией. Для оплаты покупки она ввела данные своей карты, с которой почти моментально списали деньги – 12500 рублей. Тогда женщина попыталась связаться с продавцом, но сделать это не удалось.

- Волгоградка написала заявление полицию. Сейчас сотрудники УМВД по городу Волгограду разыскивают мошенников, по факту преступления возбудили уголовное дело, - сообщили сайту vplgograd.kp.ru в УМВД по Волгоградской области.