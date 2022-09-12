В Волгограде массово эвакуируют предприятия, школы и вузы

Силовики проверяют помещения. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Утро понедельника 12 сентября началось с сообщений о минировании. Сообщения с угрозами получили в вузах, школах, детских садах, на предприятиях. Так что руководству учреждений пришлось объявить об эвакуации. Сотни человек оказались на улице. Хорошо, что дождь обещают лишь после обеда.

Эвакуация прошла без паники. Алгоритм отработан до мелочей – люди уже привыкли, «минируют» здания каждую неделю, а иногда и чаще. На места приехали сотрудники оперативных служб, в том числе, кинологи с собаками. Они проверяют помещения на наличие взрывных устройств. Как только силовики убедятся, что опасности нет, людей вернут обратно.