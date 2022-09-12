На трассе под Волгоградом в столкновении «Форда» и грузовика погиб пенсионер

В ДТП погиб водитель. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В страшном ДТП на трассе в Волгоградский области погиб 62-летний водитель. Авария произошла утром 11 сентября на 756-ом километре автодороги «Москва - Астрахань». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, пенсионер за рулем «Форд Фокуса» ехал в сторону Волгограда. Мужчина решил пойти на обгон и выехал на полосу встречного движения. Он не заметил грузовик, мчавшийся на полной скорости.

- Водитель совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «МАН» с полуприцепом «Шмитц S01» под управлением 26-летнего водителя, уточнили в полиции.

Легковушку выбросило с дороги на обочину. Она превратилась в искореженную груду металла. Водитель умер на месте. второго водителя госпитализировали с ушибами.