В Волгоградской области мероприятия к 80-летию Сталинградской победы синхронизируют с федеральным планом

Мамаев курган станет одной из главных площадок праздника. Фото: Екатерина СИМОХИНА

После масштабных гуляний на 433-летие Волгограда подготовка к празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве стала главной темой оперативного совещания, которое провел 12 сентября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона сделал акцент на синхронизации регионального плана мероприятий с федеральным. Отмечать памятную дату будут по всей стране, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

- Мы продолжаем активную работу с федеральным оргкомитетом 80-летия Сталинградской Победы, с министерствами и ведомствами по включению дополнительных предложений Волгоградской области в федеральный план, - отметил на совещании Андрей Бочаров.

Местные чиновники должны будут обеспечить тесное взаимодействие с федеральным оргкомитетом, который возглавил Дмитрий Медведев. В федеральном плане уже более 120 мероприятий, их дополнят предложениями волгоградцев, в том числе фронтовиков. Позаботятся не только о празднике, но и о ветеранах.

Уже известно, что 1 и 2 февраля 2023 года главные достопримечательности Волгограда станут экранами для 3d-мэппинга, плюс к этому их свяжет световой «Мост Памяти».