Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2022 8:00

В Волгограде вандалы испортили мурал с солдатом на здании многоэтажки

Автор Алексей Бережнов в ближайшее время вернет изображению первоначальный вид
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мурал на здании дома рисовали неделю,.

Мурал на здании дома рисовали неделю,.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Мурал с изображением солдата ВС РФ на стене многоэтажного дома №1 на улице Хиросимы в Волгограде испортили вандалы. Неизвестные изрисовали нижний правый угол, полностью закрасив имена авторов 24-метрового рисунка – Алексея Захарова и Алексея Брежнева. Выше дотянуться злоумышленники не смогли, поэтому ущерб минимальный и вполне поправимый.

- Гораздо проще испортить, чем создать. Но меня этот инцидент не очень огорчает. Я не вижу в случившемся политического контекста. Зарисованы фамилии авторов. Эти действия были направлены, скорее, против нас. В ближайшее время я все исправлю, - прокомментировал сайту volgograd.kp.ru художник Алексей Бережнов.

Напомним, мурал появился на здании дома 1 мая. Авторы посвятили изображение ко Дню Победы, а также выразили тем самым свою гражданскую позицию.