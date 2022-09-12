В Волгограде вандалы испортили мурал с солдатом на здании многоэтажки

Мурал на здании дома рисовали неделю,. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Мурал с изображением солдата ВС РФ на стене многоэтажного дома №1 на улице Хиросимы в Волгограде испортили вандалы. Неизвестные изрисовали нижний правый угол, полностью закрасив имена авторов 24-метрового рисунка – Алексея Захарова и Алексея Брежнева. Выше дотянуться злоумышленники не смогли, поэтому ущерб минимальный и вполне поправимый.

- Гораздо проще испортить, чем создать. Но меня этот инцидент не очень огорчает. Я не вижу в случившемся политического контекста. Зарисованы фамилии авторов. Эти действия были направлены, скорее, против нас. В ближайшее время я все исправлю, - прокомментировал сайту volgograd.kp.ru художник Алексей Бережнов.

Напомним, мурал появился на здании дома 1 мая. Авторы посвятили изображение ко Дню Победы, а также выразили тем самым свою гражданскую позицию.