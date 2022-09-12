Житель Волгограда до смерти забил 40-летнюю любовницу

Мужчине грозит срок до 15 лет. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Прокуратура Тракторозаводского района Волгограда утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело о жестоком убийстве. 27-летнему мужчине грозит до 15 лет тюрьмы за то, что он до смерти забил 40-летнюю сожительницу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

По версии следствия, пьяный волгоградец 31 мая приехал на дачу к своей любовнице и начал выяснять с ней отношения. В пылу ссоры мужчина пустил в ход кулаки. Избитая женщина потеряла сознание, но и тогда любовник не остановился. Бывший боксер продолжал избивать женщину, пока она не умерла.

После волгоградец позвонил сестре погибшей и рассказал, что нашел ее избитой на даче. Но следователи опровергли эту версию. После мужчина признал вину. Ожидать суда он будет под стражей. Рассмотрят дело в Тракторозаводском райсуде.