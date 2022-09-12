Под Волгоградом в гостинице нашли тело 44-летнего мужчины

СК проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские следователи устанавливают обстоятельства смерти 44-летнего мужчины, тело которого 10 сентября обнаружили в придорожной гостинице. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, страшную находку сделала горничная. которая пришла убирать номер. Она же и сообщила о трагедии в правоохранительные органы.

Выяснилось, что мужчина заселился в гостиницу на 137-ом километре трассы "Волгоград – Каменск-Шахтинский" накануне смерти. А в день гибели собирался уехать на рейсовом автобусе в сторону Ростова-на-Дону.

- Тело без повреждений, в ходе осмотра места происшествия следов, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, - уточнили в следкоме.

Причину гибели мужчины предстоит выяснить судмедэкспертам.