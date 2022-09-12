В Волгоградской области за 7 месяцев упали рождаемость и смертность

В регионе на 12% упала рождаемость. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смертность и рождаемость за 7 месяцев 2022 года в Волгоградской области заметно упали. Свежую статистику естественного движения населения в регионе опубликовал Росстат.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на официальные данные федерального ведомства, по сравнению с прошлым годом рождаемость уменьшилась сразу на 12%. Вместе с тем уменьшилось число умерших. Согласно анализу специалистов, в 2022 году смертность упала на 14%. В январе-июле 2021 года скончались 23 854 волгоградцев, за аналогичный период 2022-го – 20 488 человека.

Убыль населения за семь месяцев текущего года составила 10 337 человек (в прошлом году – 12 286). Добавим, что смертность уменьшилась практически во всех регионах Южного федерального округа.