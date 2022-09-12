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Общество12 сентября 2022 6:42

В Волгоградской области инженеру АСУТП в сентябре предлагают зарплату от 250 тыс

Служба исследований hh.ru назвала пять высокооплачиваемых вакансий
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Служба исследований hh.ru назвала пять самых оплачиваемых вакансий

Служба исследований hh.ru назвала пять самых оплачиваемых вакансий

Фото: "КП" Архив

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сентябре 2022 года в Волгоградской области. Некоторые работодатели предлагают неплохой заработок – от 100 до 250 тысяч рублей и выше. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в службе исследований hh.ru, эксперты проанализировали свыше 6 тысяч предложений.

Больше всех предлагают инженеру АСУТП. За частые командировки и вахты платят свыше 250 тысяч и больше. На втором месте – системный аналитик банка, который может получать до 250 тысяч рублей. Главному агроному, которого приглашают в Казахстан, готовы платить 150-200 тысяч. На четвертом месте – должность начальника литейно-механического цехам в Камышине с доходом 130-150 тысяч. Замыкает пятерку вакансия шеф-повара, знающего итальянскую кухню. Ему готовы платить до 150 тысяч рублей в сентябре.