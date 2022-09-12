В Волгоградской области инженеру АСУТП в сентябре предлагают зарплату от 250 тыс

Служба исследований hh.ru назвала пять самых оплачиваемых вакансий Фото: "КП" Архив

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сентябре 2022 года в Волгоградской области. Некоторые работодатели предлагают неплохой заработок – от 100 до 250 тысяч рублей и выше. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в службе исследований hh.ru, эксперты проанализировали свыше 6 тысяч предложений.

Больше всех предлагают инженеру АСУТП. За частые командировки и вахты платят свыше 250 тысяч и больше. На втором месте – системный аналитик банка, который может получать до 250 тысяч рублей. Главному агроному, которого приглашают в Казахстан, готовы платить 150-200 тысяч. На четвертом месте – должность начальника литейно-механического цехам в Камышине с доходом 130-150 тысяч. Замыкает пятерку вакансия шеф-повара, знающего итальянскую кухню. Ему готовы платить до 150 тысяч рублей в сентябре.