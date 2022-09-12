2 февраля достопримечательности Волгограда соединит световой «Мост Памяти»

Мост Памяти протянут от Мамаева кургана до Аллеи Героев. Фото: АВО

В дни празднования 80-летия Сталинградской Победы 1 и 2 февраля 2023 года жители и гости Волгограда увидят уникальный аудиовизуальный проект. Главные улицы, достопримечательности, мемориальные объекты на Мамаевом кургане и в центре города-героя соединит световыми лучами «Мост Памяти». Художественным руководителем проекта стал народный артист СССР Юрий Башмет, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомкультуры.

Проект «Мост Памяти» объединит в праздничные дни все памятные места Волгограда. Аллея Героев, Родина-мать и ж/д вокзал «Волгоград-1», руины мельницы Гергардта и музей-панорама станут экранами, на которых покажут историко-патриотические произведения и архивные боевые листки, плакаты, стихи и письма защитников Сталинграда. Многие из них ранее не публиковали. А в 20 часов в городе-герое начнется минута молчания, во время которой все точки соединят световые лучи, протянув между ними мост исторической памяти.

Как рассказали в облкомкультуры, проект этот разработали региональное Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий и Центр реализации культурных проектов «Связь Времён». Потратят на него около 39 миллионов рублей гранта Президентского фонд культурных инициатив.