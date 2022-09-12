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Политика12 сентября 2022 5:59

На дополнительных выборах в Волгоградскую областную Думу победили женщины

Татьяна Распутина, Лариса Гордиенко и Наталья Барышникова обошли соперников со значительным перевесом голосов
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
На дополнительных выборах в Волгоградскую областную Думу победили женщины

На дополнительных выборах в Волгоградскую областную Думу победили женщины

Фото: Евгения ГУСЕВА

Избирательная комиссия Волгоградской области обработала 100 процентов бюллетеней по трем округам, где в эти выходные проходили дополнительные выборы в Облдуму. Голосование состоялось в трех районах Краснооктябрьском, Городищенском и Михайловском.

Лидеры обозначились очень четко. И везде доверие граждан заслужили женщины. По Михайловскому округу №3 выигрывает с 70,64% Лариса Гордиенко, она возглавляет контрольно-счетную палату Михайловки, по Краснооктябрьскому округу №13 с 70,72% Наталья Барышникова, она руководит гимназией №12, по Городищенскому округу №5 с 72,60% побеждает Татьяна Распутина, она является главой администрации Светлоярского района. Все три волгоградки - члены партии «Единая Россия».

Так что Облдума дополнится женским «батальоном». Пока итоги не окончательные. У соперников есть время оспорить результаты или пожаловаться на нарушения.