На дополнительных выборах в Волгоградскую областную Думу победили женщины Фото: Евгения ГУСЕВА

Избирательная комиссия Волгоградской области обработала 100 процентов бюллетеней по трем округам, где в эти выходные проходили дополнительные выборы в Облдуму. Голосование состоялось в трех районах Краснооктябрьском, Городищенском и Михайловском.

Лидеры обозначились очень четко. И везде доверие граждан заслужили женщины. По Михайловскому округу №3 выигрывает с 70,64% Лариса Гордиенко, она возглавляет контрольно-счетную палату Михайловки, по Краснооктябрьскому округу №13 с 70,72% Наталья Барышникова, она руководит гимназией №12, по Городищенскому округу №5 с 72,60% побеждает Татьяна Распутина, она является главой администрации Светлоярского района. Все три волгоградки - члены партии «Единая Россия».

Так что Облдума дополнится женским «батальоном». Пока итоги не окончательные. У соперников есть время оспорить результаты или пожаловаться на нарушения.