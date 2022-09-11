В Волгограде скончался Народный художник России Петр Чаплыгин

Фото: Волгоградское областное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России"

В Волгограде 10 сентября скончался Народный художник России Петр Чаплыгин. Об этом рассказали коллеги графика и скульптора. Ему было 83 года.

Петр Чаплыгин родился 2 июля 1940 года в Ставропольском крае. Окончил Московское государственное высшее художественно-промышленное училище. Он проявлял себя как прекрасный художник, керамист, скульптор. После переезда в Волгоград, в городе появилось множество его работ. Например, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» находится скульптурная композиция «Непокоренный Сталинград», которую выполнил Петр Чаплыгин. Также он трудился над декоративным фонтаном перед ГДЮЦем, оформлением мозаичного полотна «Голубь мира» в подземном переходе на пересечении улиц Мира и Комсомольской.

Выставки Петра Чаплыгина проходили в различных городах России и зарубежья. Ему было присвоено звание Народный художник России.