В Волгоградской области завершилось трехдневное голосование

Фото: Избирательная кампания Волгоградской области

11 сентября в 20.00 закрылись избирательные участки, завершилось трехдневное голосование. В регионе проходили дополнительные выборы в областную думу и выборы в 83 органа местного самоуправления. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Избирательной комиссии Волгоградской области, за 3 дня голосования не поступило ни одной жалобы. Избирательная кампания прошла спокойно.

- Голосование прошло открыто, в спокойном, штатном режиме. К организации и проведению голосования участковые избирательные комиссии подошли ответственно, - отметил председатель Избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин.

Окончательная явка, как и итоги выборов будут известны позже. В областную думу с 9 по 11 сентября выбирали депутатов по трем одномандатным избирательным округам – Михайловскому, Городищенскому и Краснооктябрьскому.